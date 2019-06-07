''Он – невнятный'': продюсер отдал политическое предпочтение Монатику перед Вакарчуком

Продюсер Денис Путинцев отметил, что ждал заявления про "поход в политику" Дмитрия Монатика во время его концерта на НСК "Олимпийский". Однако, по словам продюсера, он оказался или еще молодым, или более умеренным человеком, чем он себе представлял. По словам Путинцева, с пламенными и пронзительными речами Монатика не может сравниться ни один украинский христианский проповедник.

Он считает, что Монатик может стать той движущей силой украинской молодежи, которой будут доверять. По его мнению, если сравнивать степень доверия к Святославу Вакарчуку, то она ниже доверия к Монатику и сторонниками украинской рок-звезды в основном являются уже не такие молодые люди.

По его словам, при всем уважении к Вакарчуку, его способности поднять на ноги целый стадион, его политическая позиция кажется продюсеру невнятной: чего он хочет, кто его политические единомышленники и оппоненты и какими должны быть изменения в стране, чтобы задекларированные им перемены к лучшему стали реальностью.

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