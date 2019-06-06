Нафтогаз без контроля кабмина: с какими результатами реформ Коболев ушел в свободное плаванье

Сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич считает нелогичными заявления премьер-министра Украины Владимира Гройсмана о монополии "Нафтогаза", через три месяца после подписания нового контракта с Андреем Коболева. Он отметил, что уже через месяц после переназначения, глава правительства заявил, что глава "Нафтогаза" неправ.

"Нафтогаз", который по словам эксперта, потерял промышленный рынок, все равно остается квазимонополистом на рынке газа для частных потребителей и теплокомуненегро, для чего задействуется схема с посредниками. Но сегодня, по его мнению, у "Нафтогаз" пытается вытеснить с рынка распределительные компании - бывшие облгазы. А заявления "Укртрансгаза" о том, что компания находится в "преддефолтном состоянии", а на распределительных компаниях висит 13 млрд гривен долгов, которые были искусственно созданы, когда "Нафтогаз" не подписывал акты приема-передачи, по словам эксперта, являются следствием реформ в газовой отрасли страны, по результатам которых Гройсман мог поменять Коболева.

Как довершение этой ситуации, эксперт напомнил, что 6 мая этого года, вступило в силу решение суда, по которому Кабмин лишился права формировать правления НАК "Нафтогаз", то есть, по его словам, теперь Гройсман не сможет уволить Коболева.

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