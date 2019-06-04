Абитуриенты из ОРДЛО: озвучены опасения относительно источников существования

Абитуриенты из ОРДЛО: озвучены опасения относительно источников существования33Читать материал на украинском
Председатель Общественного Совета при Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Геннадий Борисичев отметил, что в случае упрощения системы поступления в украинские вузы и отмены ВНО для подростков с оккупированных районов Донбасса, это создаст шанс для получения ими образования на подконтрольной территории Украины.
Однако, он отметил, что такие подростки нуждаются в материальной поддержке со стороны родителей для своего существования и вопрос, на какие средства они будут жить в других городах, остается открытым.
Так, по его словам, у подавляющего большинства таких родителей, которые живут в ОРДЛО, нет работы, а те, кто ее имеют получают деньги в сумме, примерно 4500-5000 гривен.
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