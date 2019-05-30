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Автомобилистам предложили отложить панику на пару дней: эксперт объяснил, что происходит на топливном рынке

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Директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн считает, что пока ожидания негативного развития событий на топливном рынке Украины не имеют под собой оснований. По его словам, даже учитывая то, что поставщики топлива заявляют на наличие разрешений министерства экономического развития РФ, которых, по словам эксперта, никто не видел.

Он отметил, что сегодня на топливном рынке очень большие запасы всех марок топлива в том числе и сжиженного газа и дизтоплива и после 1 июня не должно быть никаких сюрпризов. Он предложил не паниковать и подождать несколько дней, когда все станет известно и можно будет говорить, как в дальнейшем будет развиваться ситуация.

Напомним, вчера, 29 мая, пресс-служба Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) сообщила, что розничные цены на автомобильное топливо могут вырасти в Украине из-за вступления в силу с 1 июня 2019 новых правил вывоза из России бензина, дизельного топлива и сжиженного газа. Поставка будет возможна только при наличии разрешения, выданного министерством экономического развития РФ.

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