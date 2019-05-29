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Абсолютная чемпионка мира в турнире Arnold Classic Оксана Оробец рассказала о стратегии успеха

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Абсолютная чемпионка мира по фитнесу Оксана Оробец отметила, что ей было очень приятно то внимание, которое было приковано к ее победы в турнире Arnold Classic Africa IFBB Elite Pro в категории женский фитнес. Она призналась, что эта победа была третьей, из пяти турниров Arnold Classic, в которых она принимала участие.

Спортсменка отметила, что для того, чтобы стать одной из самых титулованных спортсменок мира, нужно лишь иметь победную стратегию. По ее словам, этот вид спорта, не просто "конкурс красоты", в котором спортсмены демонстрируют свою физическую форму, но и, в одном из этапов, должны продемонстрировать спортивные возможности в акробатике и хореографии. Так, как отметила украинская чемпионка, спортсмены должны не только демонстрировать свое тело, но и то, как они с им владеют.

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