ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
двух билетов на концерт группы «Антитіла» в г. Полтава Участвовать
Приз
Конкурс
Регистрация
МедОбозГлавная

Наводнение в Закарпатье: вода ушла, остались последствия

41Читать материал на украинском

Начальник сектора связей со средствами массовой информации и работы с общественностью ГСЧС в Закарпатской области Наталия Батыр отметила, что подтопленных домохозяйств и подвальных помещений, оставались подтопленными в субботу, пока нет. По ее словам, остаются подтопленными 40 гектаров сельскохозяйственных угодий.

Вторым важным вопросом, по ее словам, остается ликвидация последствий непогоды для инфраструктуры региона: мосты, мостовые переходы, которые разрушено в некоторых населенных пунктах, а также уничтожено 2000 м берегоукрепления, которое защищает закарпатцев от водной стихии.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Студия OBOZREVATEL" на OBOZREVATEL.

Темы
Студия OBOZREVATELЭфиры Oboz TVПрямая трансляция
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Все новости