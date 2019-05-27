Наводнение в Закарпатье: вода ушла, остались последствия

Начальник сектора связей со средствами массовой информации и работы с общественностью ГСЧС в Закарпатской области Наталия Батыр отметила, что подтопленных домохозяйств и подвальных помещений, оставались подтопленными в субботу, пока нет. По ее словам, остаются подтопленными 40 гектаров сельскохозяйственных угодий.

Вторым важным вопросом, по ее словам, остается ликвидация последствий непогоды для инфраструктуры региона: мосты, мостовые переходы, которые разрушено в некоторых населенных пунктах, а также уничтожено 2000 м берегоукрепления, которое защищает закарпатцев от водной стихии.

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