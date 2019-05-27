Подальше от людей: Береза объяснил зачем суд по ''делу Гандзюк'' перенесли на переферию Днепропетровской области

Народный депутат Украины Борислав Береза заявил, что торможение "дела Гандзюк" и из-за Генпрокуратуры, и из-за судов происходит потому, что на заседаниях могут быть названо большое количество фамилий людей, которые очень хотят, чтобы о них забыли.

По его убеждению, перенос заседаний судов подальше от больших городов делается для того, чтобы было легче принимать решения, которые потом будет трудно оспаривать.

Он также отметил, что не детектор лжи, на который ссылался подозреваемый, колышет председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер, указывает на виновность, а суд.

Напомним, Верховный суд 15 мая удовлетворил ходатайство прокурора ГПУ, о передаче рассмотрения "дела Екатерины Гандзюк" из Херсона в Покровский районный суд Днепропетровской области.

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