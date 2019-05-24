Украинских ''заробитчан'' хотят оградить от аферистов

Председатель Всеукраинской Ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник, комментируя внесенный в Раду законопроект, которым хотят урегулировать взаимоотношения агентств по найму и соискателям, отметил, что он облегчит жизнь тех украинском, которые ищут работу за рубежом.

Он назвал этот законопроект "революционным" из-за того, что он может изменить недостатки украинского рынка труда. Так, по его словам, посредникам будет запрещено брать деньги с соискателей; за все должен платить работодатель. По его убеждению, если иностранному работодателю нужны украинские работники, то работодатель заказывает и оплачивает услуги компании, которая занимается трудоустройством.

Если же посредник берет деньги за то, что будет для украинцев искать работу, то встает вопрос "а есть ли у вас партнеры за рубежом, для которых вы ищете работников?" Он привел примеры того, как преступники собирали деньги за якобы трудоустройства, но их реальной целью было обмана украинский.

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