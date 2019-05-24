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Срочный сбор Синода ПЦУ в Софии Киевской: будут ли отправлять Филарета на покой

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Религиовед Ростислав Мартынюк отметил, что на Синоде ПЦУ будет обсуждаться не только тот конфликт, который разгорелся между православными иерархами митрополитом Епифанием и патриархом Филаретом. По его словмы, будут говорить и о регистрации уставов ПЦУ, о динамике переходов, объединений приходов православных церквей.

Еще одной интересной, по его мнению, темой, будет рукоположения в Мариупильську кафедру ПЦУ епископа, имя которого Епифаний.

Наибольшее опасение у него вызывают возможные попытки во время Синода отправить на покой Святейшего Патриарха Филарета. Однако, он считает, что хотя конфликт и не исчерпан, его нынешняя стадия не предусматривает каких-то резких движений сторон.

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