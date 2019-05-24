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Украина может стать разменной монетой на переговорах США и России: эксперт

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Эксперт-международник Андрей Каракуц отметил, что Нормандский формат переговоров, продемонстрировал стремление России выступать в роли "посредника" и любыми путями уходить от ответственности за происходящее на Донбассе. Но привлечение более мощного игрока, которыми являются США, может изменить эту ситуацию. Но Украина может попасть, по его мнению, в такую ловушку, что украинский вопрос станет предметом торгов и уступок в переговорах между Москвой и Вашингтоном.

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