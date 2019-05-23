Есть вопросы по приоритетам: ветеран внешней разведки прокомментировал назначение секретаря СНБО

Ветеран внешней разведки Украины, генерал-лейтенант Василий Богдан отметил, что назначение Александра Денилюка, экс-министра финансов в правительстве Владимира Гройсмана, секретарем СНБО, это поиск кадрового ресурса президентом Владимиром Зеленским для заполнения вакансий, которые находятся в его сфере ответственности.

По его мнению, не все назначения являются удачными, но по секретаря СНБО, назначение на эту должность, при продлении российской агрессии, ежедневных потерь среди украинских военных, эту должность должен занимать высокопрофессиональная, компетентный человек.

Он напомнил, что финансирование сектора безопасности и обороны проходит через Минфин. Поэтому, по его мнению, считать Данилюка полностью некомпетентным человеком нельзя.

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