ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
двух билетов на концерт группы «Антитіла» Участвовать
Приз
Конкурс
Регистрация
МедОбозГлавная

Есть вопросы по приоритетам: ветеран внешней разведки прокомментировал назначение секретаря СНБО

279Читать материал на украинском

Ветеран внешней разведки Украины, генерал-лейтенант Василий Богдан отметил, что назначение Александра Денилюка, экс-министра финансов в правительстве Владимира Гройсмана, секретарем СНБО, это поиск кадрового ресурса президентом Владимиром Зеленским для заполнения вакансий, которые находятся в его сфере ответственности.

По его мнению, не все назначения являются удачными, но по секретаря СНБО, назначение на эту должность, при продлении российской агрессии, ежедневных потерь среди украинских военных, эту должность должен занимать высокопрофессиональная, компетентный человек.

Он напомнил, что финансирование сектора безопасности и обороны проходит через Минфин. Поэтому, по его мнению, считать Данилюка полностью некомпетентным человеком нельзя.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Студия OBOZREVATEL" на OBOZREVATEL.

Темы
Студия OBOZREVATELЭфиры Oboz TVПрямая трансляция
Персона
Василий Богдан
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Все новости