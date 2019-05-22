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Ждут отмены закона о люстрации: Горбаль назвал, кто может облегчить жизнь представителям прошлой власти

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Эксперт по финансовым вопросам Василий Горбаль отметил, что в определенной конкурентной борьбе за пост главы Администрации президента победил человек, который имеет опыт государственного управления и политический опыт, тем более в процессах, где требуется быстрое реагирование. Единственным предостережением, по его словам, может быть то, чтобы Андрей Богдан, как глава президентской администрации, в будущем не проводил самостоятельную политическую игру, свидетелями которой украинцы были в прошлом.

Горбаль подчеркнул, что сегодня существует дискуссия о законе о люстрации. И даже, если Конституционный суд признает неконституционными определенные его положения, то Верховной Раде необходимо будет вносить в него изменения. Но такое решение КС, по его словам, не отменяет действие закона.

Он предполагает, что в стране есть множество людей, которые ждут отличие этого закона, учитывая то, что многие из них не могут трудоустроиться, а среди них есть много специалистов, которые просто попали под действие этого закона.

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