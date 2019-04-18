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Обострение заболеваний: врач объяснил, как украиская политика влияет на здоровье людей

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Врач-нейрохирург, онколог Антон Шкиряк отметил, что эмоциональное напряжение, которое царит в последнее время в украинском обществе, негативно отражается на самочувствии пациентов, которые борются с онкозаболеваниями, у которых наблюдается обострение болезней. Поэтому, по его словам, он уговаривает их отказаться от просмотра политических ток-шоу и стараться не обращать на то, что происходит вокруг них.

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