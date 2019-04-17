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Правильное питание в США и Украине: диетолог сделала неожиданное признание

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Диетолог Анна Галицына отметила, что ситуация со здоровым питанием намного лучше нет, к примеру в США или некоторых странах Европы. По ее словам, в Украине здоровый образ жизни уже полноценно вошел в жизнь: об этом свидетельствуют и заполненные спортзалы, и слежения украинцев за питанием.

Однако, она отметила, что все же остается большое количество людей, которое пренебрегает здоровьем и находится в предубеждении о том, что здоровое питание обходится дороже "неправильной пищи".

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