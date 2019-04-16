На грани срыва: активист объяснил, какой сценарий выбрали в команде Порошенко

Активист, член партии ГР "Хвиля" Андрей Ювченко отметил, что штаб кандидата в президенты Петра Порошенко не представляет своих представителей в составы избирательных комиссий в нужном количестве. По его словам, на сегодня, по Киеву не хватало около 300 человек на каждый округ.

Он напомнил, что согласно действующему законодательству, УИК формируются из равного числа представителей от каждого из кандидатов, а сама комиссия должна насчитывать от 12 до 16 человек. По его словам, это является важным фактором для обеспечения нормальной работы участка во время избирательного процесса. По его словам, участки осуществляют лихорадочные попытки, чтобы решить кадровую нехватку.

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