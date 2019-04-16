16 апреля: прогноз погоды, курс валют, обзор последних новостей

16 апреля: прогноз погоды, курс валют, обзор последних новостей252Читать материал на украинском
Во вторник, 16 апреля, прохладную, пасмурную и дождливую погоду в большинстве областей Украины будут определять атмосферные фронты. В западных областях во вторник ночью без существенных осадков, сильные заморозки 0-5°. Днем дождь, местами с мокрым снегом, температура 4-9° тепла, сообщает Укргидрометцентр.
На остальной территории ожидаются дожди. Температура ночью 2-7° тепла, днем 8-13°, в восточной части до +15°.
Ветер преимущественно северо-восточный (на востоке и юго-востоке страны – юго-восточный), 5-12 м/с, в западной части местами порывы 15-20 м/с. В Киеве – временами дождь. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 3-5° тепла, днем 9-11°.
Украинская гривня незначительно снизилась к основным зарубежным валютам.
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