Провал украинской делегации: дипломат назвал виновных в желании ПАСЕ снять санкции с России

Провал украинской делегации: дипломат назвал виновных в желании ПАСЕ снять санкции с России295Читать материал на украинском
Дипломат Константин Грищенко отметил, что в публикациях украинских СМИ, в которых говорилось о том, что Германия возглавила непубличной кампанию за снятие с РФ санкций в ПАСЕ, было изложено слишком много фантазий. Но то, что вообще возникает вопрос о возможности снятия санкций с России, с этим, по его словам, надо разбираться.
Он считает, что это является следствием провала работы украинской делегации в ПАСЕ и отметил, что конфронтационная риторика, для продвижения важных для Украины решений, срабатывает не всегда.
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