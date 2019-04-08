''Маршрутки'' в городах: эксперт объяснил, почему не удается реорганизовать общественный транспорт

Эксперт по транспортным вопросам, бывший заместитель министра инфраструктуры Александр Кава отметил, что заявление министра инфраструктуры Владимира Омеляна о ликвидации общественных транспортных перевозок "маршрутками", политическое. По его словам, обещания предыдущих мэров столицы, прекратить эксплуатацию на маршрутах общественного транспорта "маршруток", не увенчались успехом. Он напомнил, что мэры ушли, а "маршрутные такси" остались и количество их только увеличивалось.

Он не считает план по отказу от "маршруток" амбициозным. Он подчеркнул, что для реализации амбициозных планов министр мог использовать время своей каденции, а за 10 лет за эти планы будут соответствовать, с большой вероятностью, другой министр.

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