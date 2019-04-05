Мариуполь может остаться без воды: Тука рассказал, в чем причина

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука отметил, что ситуация с водоснабжением Донбасса сложная и требует немедленных действий. По его словам, станция, которая обеспечивает город Мариуполь водой может остаться без энергоснабжения. Вопрос о необходимости принятия мер обсуждался на совещании в Верховной Раде, по получению в понедельник этой информации.

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