''У НАТО сегодня много работы'': Джердж рассказал, с чем Альянс встречает годовщину основания

Председатель Общественной лиги Украина-НАТО Сергей Джердж отметил, что за 70 лет существования Североатлантического альянса было много вызовов и кризисных ситуаций, но каждый раз НАТО получалось сильнее организацией. Он напомнил, что в 90-е годы, после распада СССР и военного социалистического "Варшавского договора", задавали вопросы, "что будет делать НАТО, ведь не будет работы?!" . Но, по его словам, время показало, что сегодня, учитывая российскую агрессию в Украине, у НАТО работы много, как никогда.

Он отметил, что на сегодня Альянс объединяет европейскую цивилизацию, которая живет по обеим сторонам Атлантического океана и насчитывает 1 млрд людей, живущих в 30 странах-членах НАТО.

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