ЧП на полигоне Черниговщины: в результате взрыва пострадал военнослужащий

Начальник пресс-центра оперативного командования "Север", подполковник Виталий Кириллов сообщил о том, что в результате нарушения правил безопасности и обращения с неизвестными взрывными предметами произошел взрыв. Пострадал один военнослужащий, второй повреждений не получил. Оба были доставлены в медучреждения, где им оказали первую медицинскую помощь. Жизни раненого военнослужащего ничего не угрожает.

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