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Не только санкации: дипломат рассказал, как США будут помогать Украине сдерживать агрессию РФ

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Дипломат, сотрудник Посольства Украины в США 2015-2016 гг. Андрей Телиженко отметил, что кроме санкций, которые, по его мнению, будут вводиться США в отношении к России и дальше, из-за ее агрессии против Украины, администрация Белого дома будет предоставлять Киеву и военную помощь. По его словам, это будут не только "Джевелины", но и другая военная техника, которая будет передана Украине в ближайшее время.

Он подчеркнул, что такая помощь будет идти не только потому, что Украина является союзником США, но и потому, что за океаном фактически началась предвыборная кампания. По его словам, консервативное крыло Республиканской партии будет приветствовать такую политику Трампа и поддержит его кандидатуру на второй срок.

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