Кто такие ''Люди Икс'': психолог рассказала о различиях в поколениях

Психолог Оксана Зайцева объяснила, в чем заключается отличие поколений, кто такие "Миллениалы" и чем они отличаются от людей, которые родились до 1987 года.

По ее словам, "Поколение - X (Икс)", люди, которые родились между 1969 и 1987 годами, это трудоголики, которые за свою жизнь пережили много стрессов и привыкло к постоянному состояния выживания.

Следующее, "Поколение - Y (Игрек)" или "Миллениалы", люди, родившиеся до 2000 года, которые уже присоединилось к интернету и вобрали в себя все новейшие технологии. По ее словам, они воспитаны поколением трудоголиков, однако сами пытаются создавать преимущественно в виртуального пространстве.

"Поколение Z (Зед)" - это поколение, которое проводит большую часть времени дома, в сети интернет и которое готовит в будущем много сюрпризов.

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