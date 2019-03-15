В погоне за фейками: активист подозревает СМИ в дискредитации идеи легализации медицинской марихуаны

Общественный деятель, представитель ОО "Украинская ассоциация медицинского каннабиса" Тарас Ратушный предполагает, что петиции в поддержку легализации каннабиса, которые создавались до этого, были созданы некоторыми украинскими СМИ в погоне за "сенсациями". По его словам, СМИ сначала писали о такой петицию, а затем о том, что ее не поддержали украинцы.

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