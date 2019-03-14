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Боевики ИГИЛ будут проводить теракты в России – эксперт

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Андрей Каракуц, эксперт-международник отметил, что события в Сирии, в марте 2011 года, были продолжения движения, так называемой "Арабской весны", когда в разных странах Северной Африки и Ближнего Востока происходили протесты, но мало кто понимал, что подобные выступления в Сирии перерастут в гражданский конфликт, который будет продолжаться столько лет.

По его словам, те противоречия, которые были в Сирии решить легко, даже при участии международных военных сил, не удалось. Он напомнил, что к 2015 году сирийский диктатор Башар Асад терпел поражения, вплоть до пока ему на помощь не пришли Россия и Иран.

Он отметил, что большое количество граждан России, которые поехали в Сирию воевать на стороне "Исламского государства" и участвовали в террористических атаках, сейчас вернулись домой и, по словам эксперта, будут пытаться расширять зоны своего влияния, в том числе применяя свой террористический опыт уже на территории России.

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