Военная тайна: эксперт объяснил, чем опасно засекречивание оборонных трат

Военная тайна: эксперт объяснил, чем опасно засекречивание оборонных трат202Читать материал на украинском
Главный эксперт антикоррупционной группы реанимационное пакета реформ Александр Леменов отметил, что в России, поставляя нам детали, прекрасно понимают состояние украинской оборонной промышленности. Но, по его словам, тотальная ложь и закрытые военные бюджеты являются плацдармом для конструирования коррупционных "кормушек".
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