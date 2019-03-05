Военная тайна: эксперт объяснил, чем опасно засекречивание оборонных трат

Главный эксперт антикоррупционной группы реанимационное пакета реформ Александр Леменов отметил, что в России, поставляя нам детали, прекрасно понимают состояние украинской оборонной промышленности. Но, по его словам, тотальная ложь и закрытые военные бюджеты являются плацдармом для конструирования коррупционных "кормушек".

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