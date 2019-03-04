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Транзит российского газа через Украину закончится: эксперт назвал условия и дату

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Председатель наблюдательного совета Биоэнергетической ассоциации Украины Владимир Майстришин отметил, что в случае запуска российских газопроводов "Северный поток-2" и "Южный поток", на конец 2020 транзит российского газа через украинскую газотранспортную систему прекратится. Поэтому, по его словам, конец текущего года для Украины будет определяющим.

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Владимир Майстришин

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