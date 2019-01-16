''Опираются на решение собора РПЦ'' – религиовед призвала внимательно читать Устав УПЦ МП

Религиовед Вита Титаренко напомнила, что УПЦ МП, ссылаясь на свой Устав, утверждает, что является независимой церковью, но при детальном изучении этого Устава оказывается, что есть масса пунктов, в которых указано, что они опираются на решения собора РПЦ.

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