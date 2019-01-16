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''Опираются на решение собора РПЦ'' – религиовед призвала внимательно читать Устав УПЦ МП

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Религиовед Вита Титаренко напомнила, что УПЦ МП, ссылаясь на свой Устав, утверждает, что является независимой церковью, но при детальном изучении этого Устава оказывается, что есть масса пунктов, в которых указано, что они опираются на решения собора РПЦ.

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