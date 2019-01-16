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''Обнаружились некоторые пробелы'' – автор законопроекта о переходе церковных общин

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Заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам культуры и духовности Виктор Еленский заявил, что критика как со стороны представителей российского клира, так и со стороны некоторых украинских политиков является безосновательной; законопроект соответствует европейским рекомендациям.

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