2 января: обзор украинских новостей и новостей спорта

2 января: обзор украинских новостей и новостей спорта71Читать материал на украинском
Отбор на Евро-2020: Криштиану Роналду оценил шансы Украины.
Английский "Вест Ґем" может приобрести экс-игрока "Динамо".
Навас попрощался с фанатами "Реала".
Цуренко вышла в четвертьфинал турнира в Брисбене.
В Киеве внедорожник протаранил авто с полицейскими.
ВМС Украины открыли огонь в Черном море: что случилось на самом деле.
В Донецке взорвали железнодорожный мост.
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