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2 января: обзор украинских новостей и новостей спорта

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Отбор на Евро-2020: Криштиану Роналду оценил шансы Украины.

Английский "Вест Ґем" может приобрести экс-игрока "Динамо".

Навас попрощался с фанатами "Реала".

Цуренко вышла в четвертьфинал турнира в Брисбене.

В Киеве внедорожник протаранил авто с полицейскими.

ВМС Украины открыли огонь в Черном море: что случилось на самом деле.

В Донецке взорвали железнодорожный мост.

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