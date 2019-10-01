Кто больше не будет получать субсидию с 1 октября: комментарий эксперта ЖКХ

Кто больше не будет получать субсидию с 1 октября: комментарий эксперта ЖКХ83 Читать материал на украинском
Эксперт по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Андрей Никончук прокомментировал монетизацию субсидий и рассказал, кто из украинцев больше не будет получать субсидии с 1 октября.
Льготы по коммуналке с 1 октября начнут выплачивать наличными. Формировать реестры льготников будут ежемесячно. Вместе с тем сохранится и безналичная форма получения льгот, этим вопросом будет заниматься Ощадбанк.
Эксперт заявил, что вопрос получения льгот и монетизации их должен пройти значительно глаже чем вопрос с субсидиями. Никончук советует украинцам вообще разделять эти два вопроса. Субсидии - это помощь тем, кто не может платить полные счета, а вот льготы касаются тех граждан, которые имеют те или иные заслуги перед государством, и государство, в свою очередь, делает для таких граждан скидки на государственные услуги, которыми эти граждане пользуются.
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