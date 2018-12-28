Бюрократы – без работы, ''решалы'' – без денег: футуролог объяснил, почему электронное управление встретит сопротивление

Футуролог Алексей Толкачев отметил, что сопротивление в обществе электронном управлению будет оказываться потому, что только 10-15 %% украинцев являются проактивными людьми, которые хотят жить по передовым, современным технологиям и с теми возможностями, которые они предоставляют, остальных, привыкшие к процессу постоянного выживания - все устраивает.