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6 марта • обновлено в 18:16
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Союзное государство: эксперт рассказал, когда РФ и Беларусь объединятся

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Российский правозащитник Марк Фейгин в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL".

Он прокомментировал договоренности Путина и Эрдогана о прекращении огня в Идлибе а также о создание Союзного государства Россией и Беларусью.

"Позиция Москвы известна. Она много раз публично провозглашалась. Это форсирование создания структур Союзного государства и создание поста президента Союзного государства. Предполагается, что им должен стать Владимир Путин", - заявил Фейгин.

Эксперт не исключил возможности обсуждения принудительной мотивации в отношении президента Беларуси, ведь по его мнению, Лукашенко сопротивляется и не хочет этого объединения. Он объяснил, почему Путину при желании будет легко осуществить военный захват Беларуси.

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Марк Фейгин
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