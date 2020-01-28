Актриса, которая играла Мэри Поппинс, вышла на связь после исчезновения в Мексике

Российская актриса Наталья Андрейченко, которая пропала в Мексике, все это время находилась в джунглях.

Об этом рассказала сама артистка, опубликовав на своей странице в Instagram пост.

"Когда я приехала от своей подруги Марэт в субботу в середине дня домой – меня уже ждала машина, для того, чтобы увезти за 2,5 часа от моря в глубину джунглей. Там организовано специальное поселение с интересными духовными лидерами из разных стран мира: итальянцами, аргентинцами и немцами. Они меня очень хорошо знают. Когда меня к ним привезли у меня на груди уже была табличка "silence" (молчание). В этом удивительном месте ты находишься в полном уединении и никто не имеет право тебя побеспокоить. До этого 2 недели одновременно с этим я находилась в очистительном ретрите и "очистила свое тело", – пишет Наталья.

По словам Андрейченко, когда она включила телефон, то была удивлена:

"Меня привезли домой сегодня, в понедельник в районе 5:30 PM, когда я и включила свой телефон. О Боже!" – добавила актриса.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 27 января PR-директор Натальи Андрейченко Ян Трунцев сообщил об исчезновении актрисы в Мексике. По словам мужчины, артистка более суток не выходила на связь.

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