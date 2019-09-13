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13 сентября • обновлено в 18:53
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Соловьев забредил покупкой Украины

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Топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев оскандалился неадеватной идеей о покупке Россией всей территории Левобережной Украины.

Такой неудачной шуткой он решил отреагировать на новость о желании президента США Дональда Трампа приобрести датскую Гренландию. Язвительный спич рупор путинского режима озвучил на передаче "Вечер с Владимиром Соловьевым" телеканала "Россия 1".

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