Борис Тодуров о трансплантации в Украине 235

Люди с трансплантированными органами поднимутся на Говерлу

28 сентября группа из 100 человек, в составе которой будут люди с пересаженными органами, их родные, некоторые из которых поделились своей почкой или частью печени ради спасения близких, врачи-трансплантологи, представители Министерства здравоохранения Украины и комитета ВР по вопросам здоровья нации, общественные активисты и журналисты поднимутся на самую высокую гору Украины - Говерлу.

Врач-кардиолог и директор Института сердца Борис Тодуров еще три года назад публично дал согласие на использование своих органов после смерти для спасения людей. Он говорит: подобная практика действует во многих странах и даже первые лица государства дают согласие на донорство. Однако в Украине делать это люди часто боятся.

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