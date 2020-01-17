Смена правительства не повлияет на отношения с западными партнерами: посол Грузии

Чрезвычайный и Полномочный Посол Грузии в Украине (2009-2013 гг.) Григол Катамадзе в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущего программы "Итоги" Вадима Колодийчука.

Он прокомментировал отставку правительства Алексея Гончарука.

"Очень хорошо, что мы сейчас не будем обсуждать правовой вопрос. По моему мнению со стороны премьера это взвешенный и смелый шаг. Ведь уже ни один день в обществе обсуждается вопрос так называемых "пленок Гончарука". Он сделал правильный шаг, и президент Украины решит, поддержать этот шаг или нет", - заявил Катамадзе.

Он считает, что отставка не повлияет на финансовые и кредитные отношения Украины с ее партнерами.

"Я думаю, что не надо связывать именно это правительство с долгами Украины. Не правительство накапливало долг. Их надо отдавать несмотря на то, какое имеено правительство их создало. Важнейший вопрос, как не брать новые долги", - отметил посол.

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