Австрия, карантин и застрявшие украинцы: информация Посла
Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Австрии Александр Щерба рассказал, как проходят карантин граждане Украины, оказавшиеся на момент эпидемии в стране. Дипломат также рассказал об особенностях карантинных мероприятий в Австрии.
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