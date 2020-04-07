Австрия, карантин и застрявшие украинцы: информация Посла

Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Австрии Александр Щерба рассказал, как проходят карантин граждане Украины, оказавшиеся на момент эпидемии в стране. Дипломат также рассказал об особенностях карантинных мероприятий в Австрии.

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