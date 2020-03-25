Коронавирус: Минская встреча на фоне карантина
Народный депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук в эфире ObozTV прокомментировала минские переговоры 25 марта.
По ее словам, консультационный совет с участием представителей ОРДЛО действительно может быть создан.
Депутат напомнила, что переговоры с представителями ОРДЛО предусмотрены в трех пунктах Минских соглашений – №9, 11 и 12
"Сегодня нарабатывается механизм создания такого совета. Это точно не заменит Минск. Я читала в прессе, что это субъективизирует террористов, боевиков, что это даст им юридические основания, что они будут едва ли не участниками процесса. Я хочу всем тем, кто это говорит и пишет, напомнить, что представители ОРДЛО являются подписантами Минских соглашений, там стоят их фамилии", – подчеркнула Верещук.
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