Смерти в роддомах Ивано-Франковска: в зоне риска оказались 400 медработников

В связи со смертью трех женщин из-за коронавирусной инфекции в городском и областном родильных домах Ивано-Франковска проводится массовое тестирование на COVID-19 медицинского персонала и пациентов.

"Самое плохое, что сегодня врачи как областного, так и городского роддома также с подозрением на коронавирус. Поэтому мы проводим массовое тестирование, сначала экспресс-тестами", – заявил в эфире ObozTV мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

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По его словам, в группе риска порядка 400 медработников. Экспресс-тесты проводятся всем, кто поступает в роддома, и всем, кто там находится. В городском роддоме организован изолированный родзал, в котором в настоящее время содержится женщина "в состоянии средней тяжести" с подтвержденным заражением коронавирусом. Есть и обсервационное отделение, сообщил мэр города.

Поскольку "экспресс-тесты не на 100% достоверные", наибольшая проблема, по словам городского головы, состоит в том, что в области делают очень мало ПЛР-тестов. "На всю область всего 20 тестов. Но проблема не в ПЛР-системах, а в том, что надо передавать полномочия другим лабораториям. ПЛР-тестирование должно стать более массовым", – сказал он.

Мэр также сообщил, что с 2 апреля въезд в город ограничен, на блокпостах у всех въезжающих измеряют температуру тела. За один неполный день работы двум жителям города было рекомендовано обратиться к врачу из-за несущественного повышения температуры, "четыре человека развернули и рекомендовали поехать в район и обследоваться. Тех, кого нужно было госпитализировать, сегодня не было", – рассказал Марцинкив.

Как писал OBOZREVATEL, в Ивано-Франковске умерла 37-летняя роженица. Смерть наступила на следующий день после того, как она родила девочку. Тест на коронавирус показал позитивный результат лишь посмертно. Она стала третьей жертвой коронавируса в роддомах города.

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