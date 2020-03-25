Продление карантина в Украине: Данилюк назвал последствия для экономики

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк в эфире ObozTV рассказал о последствиях продления карантина для украинской экономики.

"У нас очень много людей работали за границей. Только в прошлом году они переправили в Украину около 12 млрд долларов. Это огромные деньги. Это была такая наша "экспортная индустрия", - отметил Данилюк.

"Большинство из них работает в Европе, и, если там будут ограничения на передвижение и экономически она не будет так быстро двигаться в позитивное русло, то все эти люди останутся тут. Это серьезная проблема. Увеличение количества безработных - также большой риск для безопасности", - подчеркнул он.

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