Пожар в Чернобыльской зоне может стать межнациональным – эколог

Пожар в Чернобыльской зоне может стать межнациональным и перекинуться на Беларусь, которая находится рядом.

Такое заявление в эфире ObozTV сделал член общественного совета в Государственном агентстве Украины по управлению зоной отчуждения Ярослав Емельяненко.

"Совсем рядом граница с Беларусью, и этот пожар может стать межнациональным. Это уже очень опасная территория, и на самом деле последствия могут быть очень плохими", – подчеркнул он.

Пожар в Чернобыльской зоне может стать межнациональным

Емельяненко сообщил, что белорусская сторона уже предложила Украине помощь в борьбе с масштабным пожаром, в частности, она готова предоставить вертолеты. "Насколько я понимаю, на высоком уровне идут переговоры относительно участия Беларуси в тушении этих пожаров, потому что они тоже в этом заинтересованы, потому что это происходит у них под боком", – заметил он.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Ярослав Емельяненко заявил, что ситуация с пожарами в Чернобыльской зоне стала критической. Огонь уже добрался до города Припять и вскоре может перекинуться на хранилища радиоактивных отходов.

Он также предположил, что пожар в Чернобыльской зоне мог быть терактом.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся