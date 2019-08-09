Сколько будет стоить хлеб и картофель: прогноз агрария

Сколько будет стоить хлеб и картофель: прогноз агрария74 Читать материал на украинском
Президент ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" Алекс Лисситса заявил, что за последние годы Украина показала всему миру, что может экспортировать сельскохозяйственную продукцию.
Эксперт напомнил, что в 2002-2003 годах Украина импортировала даже зерно, а в 2018 году, например, Украина уже экспортировала почти 50 млн тонн зерна, что составило около 18 млрд долларов и стало вторым показателем за всю историю Украины. Лисситса считает, что гривня стабилизировалась, благодаря сельскому хозяйству и аграрному экспорту. По его словам, на сегодня украинские аграрии собрали уже около 30 млн тонн зерновых, что очень близко к историческому рекорду.
Лисситса отметил, что в Украине также производится около 20 млн тонн картофеля, но 99% этой цифры производят хозяйства населения, это приусадебные участки, дачи и тому подобное. Соответственно, прогнозировать цену на картофель невозможно, поскольку абсолютно неизвестно, сколько ее посадили и сколько ее соберут. Поэтому такие группы товаров, как картофель, лук и чеснок не являются индустриализированными, добавил он. Эксперт сообщил, что на сегодня в Украине около 6 млн домохозяйств. По его данным, с 20 млн тонн картофеля, которые ежегодно производятся в Украине, половина либо гниет, либо не долеживает до весны. Вот почему бизнес сегодня не инвестирует в эти направления, заявил Лисситса, - конкурировать с бабушками и дедушками из села невозможно. В этом году експет не предусматривает серьезных проблем с ценами на картофель.
В прошлом году, по словам Лисситсы, был рекордный урожай: украинцы собрали более 70 млн тонн зерновых и масличных культур. В этом году эксперт предполагает близкий к этой цифре результат. Поэтому предпосылок, чтобы росли цены на хлеб, по мнению агрария, нет.
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