Сколько будет стоить хлеб и картофель: прогноз агрария

Президент ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" Алекс Лисситса заявил, что за последние годы Украина показала всему миру, что может экспортировать сельскохозяйственную продукцию.

Эксперт напомнил, что в 2002-2003 годах Украина импортировала даже зерно, а в 2018 году, например, Украина уже экспортировала почти 50 млн тонн зерна, что составило около 18 млрд долларов и стало вторым показателем за всю историю Украины. Лисситса считает, что гривня стабилизировалась, благодаря сельскому хозяйству и аграрному экспорту. По его словам, на сегодня украинские аграрии собрали уже около 30 млн тонн зерновых, что очень близко к историческому рекорду.

Лисситса отметил, что в Украине также производится около 20 млн тонн картофеля, но 99% этой цифры производят хозяйства населения, это приусадебные участки, дачи и тому подобное. Соответственно, прогнозировать цену на картофель невозможно, поскольку абсолютно неизвестно, сколько ее посадили и сколько ее соберут. Поэтому такие группы товаров, как картофель, лук и чеснок не являются индустриализированными, добавил он. Эксперт сообщил, что на сегодня в Украине около 6 млн домохозяйств. По его данным, с 20 млн тонн картофеля, которые ежегодно производятся в Украине, половина либо гниет, либо не долеживает до весны. Вот почему бизнес сегодня не инвестирует в эти направления, заявил Лисситса, - конкурировать с бабушками и дедушками из села невозможно. В этом году експет не предусматривает серьезных проблем с ценами на картофель.

В прошлом году, по словам Лисситсы, был рекордный урожай: украинцы собрали более 70 млн тонн зерновых и масличных культур. В этом году эксперт предполагает близкий к этой цифре результат. Поэтому предпосылок, чтобы росли цены на хлеб, по мнению агрария, нет.

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