Скандала не получилось: в 2020 году ''UA:Суспільне'' профинансируют на рекордную сумму

Скандал с сокращением финансирования "Общественного телевидения" был несколько преувеличен: в следующем году UA: Суспільне получит рекордную сумму денег, но сократит утренние программы в регионах.

Действительно, согласно принятого бюджета Украины на 2020 год, расходы уменьшили, от предварительно запланированных, однако НСТУ получит 1 млрд 711 млн 516 тыс., что станет рекордной суммой. Для сравнения, в 2019 году, Общественный вещатель получил 1 млрд 5 млн грн из госбюджета и 177 млн – от хозяйственной деятельности, всего 1 147 млн грн (при дефиците в 200 млн грн) , из которых на зарплаты ушло 58,6% суммы и еще 21% на оплату услуг.

Получается, что на производство, закупку и продвижение контента, производимого UA: Суспільним, оставалось менее 20% бюджета.

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