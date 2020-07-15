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15 июля • обновлено в 11:12
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Шість українських птахофабрик можуть законсервувати через САП та НАБУ

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Нагадаємо, Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро України, попри рішення Печерського районного суду м. Києва і генпрокурора, відмовляються закрити справу про стабілізаційний кредит "VAB Банку", який належав Олегу Бахматюку.

Бізнесмен неодноразово звертався до Президента, уряду, Нацбанку, Фонду гарантування вкладів фізосіб з пропозицією врегулювати конфлікт, проте безрезультатно.

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Темы
Спецтема СПЕЦРЕПОРТАЖ
Персоны
Олег Бахматюк Артем Сытник
Теги
Специализированная антикоррупционная прокуратура Национальное антикоррупционное бюро Украины
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