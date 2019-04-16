Сгорел Собор Парижской Богоматери: Obozrevatel News

Сгорел собор Парижской Богоматери

В Париже сгорел всемирно известный Нотр-Дам де Пари или Собор Парижской Богоматери. Пожар вспыхнул накануне вечером. По предварительным данным, причиной возгорания стали ремонтные работы в здании собора. Пожар был настолько масштабным, что дым и пламя видели чуть ли не во всех уголках Парижа.

Савченко и Рубана выпустили из-под стражи

Надежду Савченко, которую подозревают в организации теракта, вместе с Владимиром Рубаном - освободили из-под стражи. Об этом сообщила сестра народного депутата Вера Савченко. По ее словам, Надежду Савченко выпустили, поскольку срок их заключения истек. А Броварской горрайонный суд Киевской области не продлил срока содержания под стражей

Черкасская гимназия: угрозы здоровью детей - нет

Черкасская гимназия №1, где накануне распылили слезоточивый газ - работает. Дети, которым стало плохо, все еще находятся в больнице. А вот тех учеников, которые распылили балончик - нашли. Их подозревают в хулиганстве. За это предусмотрено до 7 лет лишения свободы

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