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11 сентября • обновлено в 22:28
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С 1 декабря 2019 поднимают пенсии: комментарии эксперта

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Вице-премьер-министр Украины 2016-2019 годов Павел Розенко прокомментировал новость о повышении минимальных зарплат и пенсий в 2020 году.

Ближайший перерасчет пенсий запланирован на 1 декабря 2019 года, и в среднем пенсии должны вырасти на сумму от 74 до 740 грн. Минимальная пенсия в Украине должна вырасти до 1638 грн. Процент надбавки планируют начислять как сумму половины инфляции за 2019 год.

Розенко заявил, что это плановое повышение пенсии, которое произойдет благодаря тем показателям, которые заложены в государственном бюджете Украины, а он принимался еще прошлым парламентом и подавался еще депутатами предыдущего созыва. Согласно плану меняется величина прожиточного минимума для нетрудоспособных украинцев, который сегодня равен 1564 грн, а с 1 декабря 2019 года будет составлять 1638 грн. Такая надбавка, по словам Розенко, ожидает около 1-1,5 млн человек. Следующее повышение пенсии должно произойти с 1 марта 2020 года. Это будет очередное осовременивание пенсии, но это тоже заслуга предыдущей власти, добавил бывший вице-премьер-министр.

Что будет делать с пенсионным обеспечением нынешняя власть, Павел Розенко спрогнозировать не может, поскольку никаких заявлений, как от президента, так и от депутатов по поводу этого вопроса, он не слышал.

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