"Рынок земли нужно вводить эволюционно": Николай Томенко

Лидер партии Общественное движение "Родная страна" Николай Томенко в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущего "Итогов" Вадима Колодийчука.

Он прокомментировал ход голосования за законопроект про землю и рассказал о возможных последствиях его принятия.

Политик предлагает вводить рынок земли последовательно, эволюционно, создавая соответствующие институции.

На первые два года он предлагает ограничить покупку земли только физическими лицами до 300-500 га и начать продажи с Депропетровской области, поскольку именно в этом регионе наибольшая поддержка действующего президента и его партии.

Также Томенко считает, что необходим обязательный запрет на перепродажу такой земли на 5-6 лет.

"Пока мы наводим порядок в системе, формируем цену, можна запустить такой пилотный проект на два года", - добавил Томенко.

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