"Рынок земли нужно вводить эволюционно": Николай Томенко
Лидер партии Общественное движение "Родная страна" Николай Томенко в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущего "Итогов" Вадима Колодийчука.
Он прокомментировал ход голосования за законопроект про землю и рассказал о возможных последствиях его принятия.
Политик предлагает вводить рынок земли последовательно, эволюционно, создавая соответствующие институции.
На первые два года он предлагает ограничить покупку земли только физическими лицами до 300-500 га и начать продажи с Депропетровской области, поскольку именно в этом регионе наибольшая поддержка действующего президента и его партии.
Также Томенко считает, что необходим обязательный запрет на перепродажу такой земли на 5-6 лет.
"Пока мы наводим порядок в системе, формируем цену, можна запустить такой пилотный проект на два года", - добавил Томенко.
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