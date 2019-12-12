Главная Новости
12 декабря • обновлено в 14:27
МоваЯзык
МедОбоз Главная

Рупор Кремля признался в незаконных визитах в Украину

51

Скандальный российский пропагандист Александр Коц, который попал в базу "Миротворец" за пособничество оккупантам Донбасса, признался, что пересекал границу Украины по поддельным документам.

Громкое признание он сделал в эфире пропагандистской программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" телеканала "Россия 1".

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Все новости