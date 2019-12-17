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17 декабря • обновлено в 12:51
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Рождественское перемирие на Донбассе уже стало традицией: Роман Бессмертный

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Экс-ппредставитель Украины в ТКГ в Минске в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL" Марины Клим и Вячеслава Буткалюка.

Он прокомментировал новости о рождественском перемирии на Донбассе.

"Что касается перемирия, то это традиционно. Извините, что я употребляю это слово, но за шесть лет на войне сложилась традиция, что на Рождество ... Ну, кто-то ходил в баню, а кто-то объявляет перемирие. Ну, сколько оно будет выполняться, мы все знаем, что что-то делать нужно, поэтому и делается такой жест. Я хочу вернуть вас к 2016 году. Теперь, что касается разведения сил. Участков для разведения еще тогда было предложено 18. Если анализировать три пункта, где частично сделано разведение, то нет никакого официального заключения о результатах данного разведения", - заявил Бессмертный.

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Роман Бессмертный
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